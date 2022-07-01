 

В США заявили о попытке Макрона «образумить спятившего» Байдена

01.07.2022, 5:20, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 попытался «образумить спятившего американского президента» Джо Байдена, пишут СМИ.

Обозреватель New York Post Стивен Хейворд считает прошедший саммит G7 худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера, в обоих случаях – из-за «спятившего американского президента». В частности, речь идет о предложении ввести ограничения цен на российскую нефть, передает РИА «Новости».

Как пишет Хейворд, «Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера». Указывается, что «накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели».

По словам Хейворда, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от «прилюдного конфуза». Журналист считает, что Макрон намекает США на необходимость «взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами». Как пишет Хейворд, Байден не замечает, что европейские страны желают добиться смягчения санкций против Москвы, которые угрожают нанести их экономикам больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.

Напомним, G7 изучает возможность введения запрета на транспортировку по морю российской нефти, если она была продана выше определенной цены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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