 

Мнение: Глюк

01.07.2022, 4:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Индекс S&P 500 за полугодие рухнул на 21%, это худший результат с 1970 года

Ну, будем откровенны. Самое время для небольшой, но вполне серьезной войны. Капитализм не знает другого способа борьбы с кризисами, как перераспределение собственности и погашение долгового кризиса путем принудительной перезагрузки.

Примерно так решаются глюки программ в большинстве случаев – нажатием кнопки Reset. Кэш обнуляется и можно жить дальше.

Тем более, что навыбор уже есть несколько потенциальных точек – и очередная европейская война, и потенциальная война на Тихом океане (тем более, что там вообще все стороны горят желанием и в нетерпении бьют копытом). Послевоенный мир резко упрощается, победитель диктует новые правила, цикл повторяется.

(ПС. Я ошибся – скопировал с сообщения, они отредактировали. Падение не за час, а за полугодие. Остальное верно)

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.21 / На съемках сериала «Острые козырьки» встретили собаку-призрака

08.02.22 / Кто не скачет? – Личное мнение

29.01.21 / ЕСПЧ провёл выездное заседание по делу Навального в комнате для свиданий «Матросской тишины»

20.12.21 / Мстительные обезьяны-убийцы убили больше двух сотен собак

28.03.22 / Злостные неплательщики алиментов могут лишиться жилья

22.09.20 / Сергей Безруков, Анна Ковальчук, Дмитрий Харатьян и другие поддержали добрую акцию детского хосписа “Подари время”

13.01.22 / Восемь вещей, которые украсят гардероб в новом году: что купить на январских распродажах, чтобы быть в тренде

26.01.21 / Зейн Малик сделал тату в честь их с Джиджи Хадид дочери

23.12.21 / Собянин утвердил проект строительства нового участка ЮВХ

13.04.22 / День Марии Пустые щи: что нельзя делать 14 апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика