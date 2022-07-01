Мнение: Глюк

Индекс S&P 500 за полугодие рухнул на 21%, это худший результат с 1970 года

Ну, будем откровенны. Самое время для небольшой, но вполне серьезной войны. Капитализм не знает другого способа борьбы с кризисами, как перераспределение собственности и погашение долгового кризиса путем принудительной перезагрузки.

Примерно так решаются глюки программ в большинстве случаев – нажатием кнопки Reset. Кэш обнуляется и можно жить дальше.

Тем более, что навыбор уже есть несколько потенциальных точек – и очередная европейская война, и потенциальная война на Тихом океане (тем более, что там вообще все стороны горят желанием и в нетерпении бьют копытом). Послевоенный мир резко упрощается, победитель диктует новые правила, цикл повторяется.

(ПС. Я ошибся – скопировал с сообщения, они отредактировали. Падение не за час, а за полугодие. Остальное верно)

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