 

Independent – «чтобы Путин потерпел поражение» — Лондон предоставит Киеву военную помощь ещё на £1 млрд

01.07.2022, 3:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Великобритании анонсировало дополнительную военную помощь Украине размером £1 млрд, пишет The Independent. В новый пакет помощи войдут системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. В Лондоне рассчитывают, что это поможет Киеву выйти за рамки обороны и начать наступательные операции.


АР

Великобритания значительно увеличит поддержку Украины, предоставив Киеву дополнительную военную помощь на сумму £1 млрд, сообщает The Independent со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Как отмечает издание, после того, как президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде призвал лидеров стран альянса сделать больше, чтобы помочь его стране, Великобритания пообещала выделить средства на развитие военного потенциала Киева. 

Новый пакет помощи Украине будет включать комплексные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. По словам британских чиновников, это оборудование станет первым шагом к тому, чтобы страна могла выйти за рамки обороны и проводить наступательные операции против российских военных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что РФ во главе с президентом Владимиром Путиным продолжает угрожать Украине и «миру и безопасности во всей Европе», тем не менее «британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины».

«Мы будем и впредь решительно поддерживать украинский народ, чтобы Путин потерпел поражение на Украине», — приводит издание слова британского лидера.

В общей сложности, по данным Даунинг-стрит, Лондон обещал Киеву военную помощь на сумму £2,3 млрд. Средства, которые Великобритания передаёт в качестве помощи Украине, учитываются в рамках расходов Лондона на оборону, которые страна обещает увеличить в этом году примерно до 2,3% ВВП.

Как напоминает The Independent, уровень расходов на оборону стал причиной разногласий между правительством и военными, которые требуют дополнительного финансирования британских войск «для удовлетворения возросших потребностей в результате нестабильности, вызванной действиями России».

«Обязательства Великобритании перед Украиной реальны и постоянны, и мы будем поддерживать их до тех пор, пока РФ не изменит курс. Эта военная помощь поможет им активизировать борьбу с российской агрессией и обеспечит их необходимыми оборонными возможностями», — заявил министр обороны Бен Уоллес. По его словам, помощь Украине является «косвенной помощью обороне Великобритании».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / Горсть шпината, нарезанная петрушка и немного какао-порошка: шесть домашних процедур, которые снимают следы усталости на лице

25.09.21 / Добавляем яркости в серые осенние будни: как сделать трендовый макияж сезона с блестками

31.01.22 / Ничего святого

31.01.22 / Хроника текущих репрессий. Выпуск 8

07.12.21 / Мнение: Почему айтишники не едут за рубеж

05.08.20 / Шон Пенн раскрыл подробности тайной свадьбы с Лейлой Джордж

05.09.21 / Христо Грозев снимет фильм «Любовь и голуби» о жизни сотрудников ФБК* за рубежом

10.03.22 / Песков оценил экономическую обстановку: Ситуация беспрецедентная

17.05.22 / Раскрыта стоимость купе Nissan Z 2023 года

26.12.21 / “Витрина-ТВ”: Минцифры заменит YouTube на федеральное телевидение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика