Вступил в силу содержащий правила смертной казни кодекс ДНР

В ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс, в котором указывается, как должна приводиться в исполнение смертная казнь.

Уголовно-исполнительный кодекс вступает в силу с 1 июля 2022 года, но положения об исполнении смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года, передает ТАСС.

В соответствующей статье кодекса говорится, что казнь «исполняется непублично путем расстрела». Если осужденных несколько, то казнь «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных». Присутствуют «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач».

При этом «администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного». Однако «тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается».

Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.

9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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