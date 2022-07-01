Джонсон не увидел в президентстве Путина препятствия для мира на Украине

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин, пользуясь высокой поддержкой среди россиян, может завершить специальную военную операцию в Украине на любых условиях, для мира его уход с поста президента не требуется.

Джонсона спросили, необходим ли уход Путина для достижения мирного договора между Россией и Украиной. Премьер ответил: «Нет, конечно, нет». Джонсон заявил, что Путин «обладает очень значительным уровнем общественной поддержки в России», у него «есть пространство для маневра», Путин «сам может определять», на каких условиях завершить специальную военную операцию. По мнению премьера, Путин может сказать: «В интересах мира пришло время завершить техническую военную операцию, вывести (войска) и добиться нового соглашения». «Вот что ему следует сделать, на мой взгляд», – приводит слова Джонсона ТАСС со ссылкой на LBC и France 2.

Джонсон назвал недопустимой возможность начала ядерной войны и предостерег западных журналистов от того, чтобы «отвлекаться на угрозы применения силы». Глава британского кабмина заявил, что конфликт в Украине нельзя рассматривать как противоборство НАТО и России.

В документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre («Президент, Европа и война»), снятого французским журналистом Ги Лагашем, приводится выдержка из беседы Джонсона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Джонсон, обсуждая признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР, заявил: «Мы должны договориться о том, как мы будем реагировать (на признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР), поскольку я считаю, что мы выглядим слабовато. Он (Путин) добьется того, чего хочет. Мы должны найти способ его остановить».

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