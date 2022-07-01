 

Австралия ввела санкции против Львовой-Беловой и трех российских министров

01.07.2022, 3:55, Новости дня
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Австралия вводит санкции в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, сообщило австралийское МВД.

Кроме того, в санкционный список включены еще 12 россиян: президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, бизнесмен Александр Плехов, член совета директоров «Согаза» Михаил Клишин, предправления «Росгеологии» Сергей Горьков, сооснователь компании «Киевская площадь» Год Нисанов, экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий, владелец ЕСН Григорий Березкин, президент «Меркурия» Игорь Кесаев, бизнесмен Игорь Путин, зампредседателя правления «Согаза» Михаил Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин и председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева, передает ТАСС.

В связи с событиями вокруг Украины австралийские санкции введены против более чем 800 граждан Россиии и Белоруссии, включая лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Санкции введены против 47 крупнейших российских предприятий и организаций. Австралия запретила экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, импорт российских энергоносителей, оружия и боеприпасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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