В свежевыпавшем антарктическом снеге найдены частицы пластика

Недавнее исследование специалистов из Кентерберийского университета продемонстрировало, что во всех изученных образцах снега, который недавно выпал в Антарктиде, были замечены частицы микропластика.

Свое исследование ученые опубликовали в журнале The Cryosphere. Они сообщили, что пробы брались с поверхности ледника Росса, недалеко от станции Макмердо и базы Скотта. Количество микропластика в этих районах оказалось выше, чем в море Росса и во льдах Антарктиды.

Насчитали 13 видов пластиковых отходов, но больше всего было ПЭТ, используемого для производства одежды и бутылок под соки и безалкогольные напитки.