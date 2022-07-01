 

Ученые нашли причину рецидива алкоголизма

01.07.2022, 3:41, Разное
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Ученые рассказали, почему происходят рецидивы злоупотребления алкоголем. Оказалось, что всему виной особый белок, который производится мозгом.

Результаты исследования продемонстрировали, что после отказа от употребления спиртных напитков в мозге вырабатываются молекулы стресса и кортикотропин-рилизинг-фактор в частности. Они воздействуют на рецепторы нейронов.

Эти рецепторы производятся нервными клетками, которые определяют поведение людей при употреблении алкоголя. Данные помогут специалистам разработать безопасные и эффективные методы терапии алкоголизма.



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