Ученые нашли причину рецидива алкоголизма

Ученые рассказали, почему происходят рецидивы злоупотребления алкоголем. Оказалось, что всему виной особый белок, который производится мозгом.

Результаты исследования продемонстрировали, что после отказа от употребления спиртных напитков в мозге вырабатываются молекулы стресса и кортикотропин-рилизинг-фактор в частности. Они воздействуют на рецепторы нейронов.

Эти рецепторы производятся нервными клетками, которые определяют поведение людей при употреблении алкоголя. Данные помогут специалистам разработать безопасные и эффективные методы терапии алкоголизма.