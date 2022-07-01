Мнение: Война на Украине. Сводка 30.06.2022

Война на Украине. Сводка 30.06.2022

1. Лисичанск.

Бои в самом Лисичанске, в Приволье, Верхнекаменке, на окраинах Волчеяровки и за Белую Гору. Начались бои за Золотаревку, Спорное и Верхнекаменске.

Противник пытается удержать коридор через Белогоровку на Северск, чтобы иметь возможность отойти от Лисичанска. Группировка продолжает оставаться в оперативном окружении, но полноценного котла пока нет — осталось перерезать еще одну дорогу.

2. Соледар.

Бои у Николаевки, в Берестовом и Белогоровки. Противник начал укреплять цепь населенных пунктов между Соледаром и Северском, где рассчитывает задержать наступление наших войск после падения Лисичанска.

3. Артемовск.

Наши войска медленно продвигаются в Клиновом. Оборона противника в Покровском держится. Противник начал готовить к обороне окраины Артемовска, ожидая скорого начала боев за город.

Наши войска усиливают нажим на Кодему и Семигорье, чтобы отрезать группировку, обороняющую Углегорскую ТЭС и Новолуганское.

На Украине заявляют, что будут перебрасывать подкрепления на Донбасс для удержания ситуации на этом направлении.

4. Славянск.

Сообщается о взятии Сидорово и Богородичного. Генштаб ВСУ отрицает потерю Богородичного заявляет, что часть поселка он еще контролирует. По Сидорову пока неясная ситуация. Если поселок взят, то это означает скорое начало боев за Маяки к северу от окраин Славянска.

На изюмском направлении без существенных изменений — продвижения в районе Долины и Краснополья нет.

5. Харьков.

На фоне продолжающихся систематических ударов в районе Харькова и Чугуева после занятия Дементьевки ВС РФ усиливают нажим у Верхнего Салтова, Цуповки и поселка Уды.

Продолжается обработка Золочевского укрепрайона. Стоит также отметить пролет в направлении Курска БПЛА Ту-141 «Стриж», который, вероятно, пытался выявить возможности российских систем ПВО перед возможными ударами в Курской области с использованием ОТРК и американских РСЗО.

6.Авдеевка.

Без серьезных изменений. Бои, как и ранее идут у трассы Авдеевка—Константиновка. Серьезного продвижения в направлении Очертино и Красногоровки нет. У Нью-Йорка пока без существенных изменений.

7. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка без существенных изменений. Позиционные бои. Стоит отметить, что глава ДНР Пушилин после прошедшего обмена военнопленными в Запорожской области в районе Каменского анонсировал продолжение переговоров по дальнейшему обмену военнопленными, которые, вероятно, пройдут также в Запорожской области.

8. Николаев.

Позиционные бои на Николаевском, Криворожском и Никопольском направлениях. Противник заявляет, что смог отразить атаки ВС РФ в районе Потемкино и удержать поселок за собой.

ВС РФ продолжают наносить удары по штабам и скоплениям войск в Николаевской области.

9. Одесса.

ВС РФ ушли с острова Змеиный ввиду усилившихся артиллерийских и ракетных обстрелов.

Украина заявила, что установит контроль над островом, но позднее заявила, что для этого надо еще создать условия, опасаясь, что при высадке на остров уже украинские силы станут мишенью для ракетных ударов.

В политическом отношении уход с Змеиного увязан с разблокированием вывоза зерна из украинских портов в рамках переговоров, которые с мая шли в Турции. Увязка вопроса Змеиного с вопросом транзита грузов в Калининград пока официально не подтверждалась.

10. Угледар, Марьинка, Изюм — без существенных изменений.

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