 

Сдача апартаментов станет выгоднее

01.07.2022, 3:05, Разное
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Собственникам апартаментов станет выгоднее сдавать их в аренду, если они получат статус самозанятого. В таком случае налог на доход от аренды снизится с текущих 6% до 4%. Принятие соответствующего закона в настоящее время обсуждают в правительстве.

У владельцев апартаментов выше коммунальные платежи и налог на имущество, по сравнению с собственниками квартир. Поэтому 6%-ный налог на доходы весьма существенен, и многие арендодатели сейчас не регистрируют арендные договоры. Доля «серой» аренды составляет 40-90%, в зависимости от города.

Снижение налога увеличит число апартаментов, легально сдающихся в аренду. Также на несколько лет сократится срок окупаемости данного формата недвижимости.

Больше всего апартаментов в аренду предлагается в Москве и Сочи, где на их долю приходится почти 7% от общего предложения. В Петербурге доля апартаментов составляет 3%, в Подмосковье – чуть более 1%.



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