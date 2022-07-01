 

Independent – британский министр вспомнил про Путина ради критики шотландцев

01.07.2022, 2:35, Разное
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Британский министр бизнеса Грег Хэндс предположил, что представители Шотландской национальной партии, выступающие против развития ядерной энергетики, вероятно, планируют в будущем заключить какую-то сделку с Владимиром Путиным. Палата общин обсудила намерение шотландских властей провести 19 октября 2023 года новый референдум о будущем Шотландии в составе Соединённого Королевства и на этих дебатах прозвучало много критики и в адрес энергетической политики, пишет Independent.


AP

Младший министр по делам бизнеса, энергетики и экологически чистого роста в правительстве Великобритании Грег Хэндс раскритиковал политику Шотландской национальной партии (SNP) в ходе дискуссий, которые вызвало в парламенте намерение первого министра Шотландии Николы Стёрджен провести второй референдум о независимости уже в следующем году. Хэндс также высказал предположение, что в случае обретения независимости Шотландия, возможно, планирует заключить какую-то новую энергетическую сделку с Россией.

Палата общин отреагировала бурными дискуссиями на намерение Стерджён организовать 19 октября 2023 года новый референдум по вопросу о будущем Шотландии в составе Соединённого Королевства, пишет The Independent. На парламентском заседании, посвящённом вопросам в адрес шотландского правительства, британский министр бизнеса нацелился на энергетическую политику Шотландской национальной партии. 

«Они настроены против ядерной энергии, а также против нефти и газа — трудно понять, откуда же, по их мнению, они будут получать энергию в случае обретения независимости», — заявил Хэндс. «Возможно, у них уже есть какая-то идея о будущей сделке с Владимиром Путиным», — предположил британский политик.

В свою очередь, один из лидеров Шотландской национальной партии Ян Блэкфорд заявил, что консерваторы «не имеют права блокировать шотландскую демократию», пишет The Independent. «Шотландия уже заплатила цену за то, что не была независимой», — подчеркнул Блэкфорд.

Он также отметил, что европейские страны добились большего успеха по сравнению с Шотландией, и обвинил власти Соединённого Королевства в неэффективной политике: «Правительства в Вестминстере, за которые мы не голосовали, навязывали политику, которую мы не поддерживаем, нарушали международное право, втянули Шотландию в разрушительный брексит, за который мы не голосовали, и продвигали меры жёсткой экономии».

Однако вице-премьер Доминик Рааб, который заменил на заседании уехавшего на саммит НАТО премьер-министра Бориса Джонсона, не поддержал идею референдума о независимости, сообщает The Independent. «Сейчас неподходящее время», — подчеркнул он, перечислив при этом целый ряд проблем в социальной и экономической сфере, с которыми Шотландия не смогла справиться самостоятельно. 

В свою очередь, депутат от Лейбористской партии Флёр Андерсон подняла на заседании тему, касающуюся сбора и хранения углерода, говорится в статье. Она подчеркнула также, что такие важнейшие вопросы, как защита окружающей среды и решение проблем, касающихся роста стоимости жизни, отошли на второй план на фоне растущих разногласий и разделения.

 



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