 

Американский штат собрался ограничить трансгендерный переход

01.07.2022, 2:30, Новости дня
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Генеральная прокуратура Алабамы, ссылаясь на решение Верховного суда США по абортам, призвала дать местным властям право запретить медицинские процедуры для несовершеннолетних, связанные с трансгендерным переходом.

Штат хочет получить право обеспечить соблюдение закона Алабамы, согласно которому введение блокаторов полового созревания или гормонов несовершеннолетним трансгендерам является уголовным преступлением, пишет NBC со ссылкой на Associated Press.

После того, как Верховный суд США заявил, что аборт не упоминается в Конституции и не имеет «глубоких корней в истории и традициях» США, прокуратура Алабамы указала, что и смена пола не «укоренились глубоко в истории или традициях» страны. Власти Алабамы считают соответствующие медицинские процедуры опасными и экспериментальными.

Генпрокурор штата Стив Маршалл обратился в федеральный суд. Если судья согласится с доводами генпрокурора Алабамы, то штат сможет запретить проводить любые гендерные переходы несовершеннолетним. Ответственность будет касаться и врачей, и опекунов, и родителей, которые будут помогать сменить пол ребенку, передает RT со ссылкой на Axios.

Напомним, США захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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