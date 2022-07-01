 

Секретарь СНБО Украины не увидел альтернатив интеграции в НАТО

01.07.2022, 2:30, Новости дня
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Интеграция Украины в НАТО является «нормой конституции», у страны «нет другого варианта», сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов также посетовал на то, что западной военной помощи Украине «недостаточно, чтобы был паритет» с Россией. Однако он поблагодарил партнеров Украины, выразив надежду, что паритет будет достигнут, передает ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО сравнил политику альянса по вступлению новых членов со старыми турникетами киевского метро, которые были открыты до того момента, пока не подойдешь к ним. В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО принимать Украину в альянс и решили не предпринимать шагов для вступления в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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