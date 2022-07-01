Скандалы: Повышение Смольным тарифа на услуги НЭО противоречит индексу федцентра

Администрация Петербурга объявила о повышении тарифа на услуги «Невского экологического оператора» (НЭО)

Теперь вывоз твердых коммунальных отходов для горожан будет «стоить» на 30% дороже, что превышает официально установленный правительством РФ индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в Петербурге. Так, с 1 июля текущего года тариф увеличится с 969,70 рубля за кубический метр до 1260,43 рубля, что в среднем означает повышение на 30%. Стоит отметить, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова ранее заявлял, что рост составит около 3,5%, видимо, не взяв в расчет стоимость услуг НЭО, которые тоже входят в «коммуналку».

Кроме того, жители Северной столицы на фоне новости о повышении тарифа на вывоз ТКО продолжают жаловаться на условия контейнерных площадок во дворах. При этом власти города, судя по всему, предпочитают бездействовать. На портале «Наш Санкт-Петербург» насчитывается порядка 600 обращений граждан о неудовлетворительной работе НЭО.

Провальная мусорная реформа команды Александра Беглова демонстрирует сомнительные навыки к управлению городом. При этом вряд ли повышение тарифа на обращение с ТКО как-то изменит качество услуг регионального оператора.

Марина Малахова