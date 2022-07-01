 

Палеонтологи считают, что из-за климат-кризиса люди могут стать меньше ростом

01.07.2022, 2:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научный сотрудник и профессор Эдинбургского университета рассказал о последствиях глобального потепления и климатического стресса для людей. Оказывается, человечество будет уменьшаться в размерах. В первую очередь это касается роста.

Проведя сравнение человека и первых лошадей, заметно уменьшившихся в размере в период палеоцен-эоценового теплового максимума около 55 миллионов лет назад, эксперт не исключил, что у людей также может измениться рост.

Доказано, что животные, проживающие в теплых тропических регионах, отличаются куда более мелкими размерами, чем их сородичи из заснеженных холодных районов Земли. Люди также столкнутся с уменьшением роста в связи с изменением климата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Энн Хэтэуэй рассказала о сложной беременности: “Есть ряд проблем, которых сложно избежать”

02.03.22 / Чего боитесь? – Личное мнение

24.03.22 / Ослепляюще красиво: Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли парад на Ямайке

19.01.22 / Мнение: Отчет ИКАО подтвердил белорусскую версию истории с Протасевичем

31.10.20 / Обнаружена блуждающая в межзвездном пространстве планета-изгой

16.01.22 / Вычеркнули из «красной зоны»

08.05.21 / Экс-девушка Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн снялась для глянцевого журнала на последних месяцах беременности

29.05.21 / Как очистить кожаную обувь или сумку от следов травы. Деликатный способ с жидкостью для мытья посуды

13.06.21 / В дни матчей Евро-2020 Дворцовый мост в Петербурге раскрасят в цвета ЛГБТ

10.06.21 / Завести дневник, определить новые общие цели: как пережить измену супруга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика