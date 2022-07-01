Палеонтологи считают, что из-за климат-кризиса люди могут стать меньше ростом

Научный сотрудник и профессор Эдинбургского университета рассказал о последствиях глобального потепления и климатического стресса для людей. Оказывается, человечество будет уменьшаться в размерах. В первую очередь это касается роста.

Проведя сравнение человека и первых лошадей, заметно уменьшившихся в размере в период палеоцен-эоценового теплового максимума около 55 миллионов лет назад, эксперт не исключил, что у людей также может измениться рост.

Доказано, что животные, проживающие в теплых тропических регионах, отличаются куда более мелкими размерами, чем их сородичи из заснеженных холодных районов Земли. Люди также столкнутся с уменьшением роста в связи с изменением климата.