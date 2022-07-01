Мнение: План Путина

Президент России Владимир Путин в Ашхабаде ответил на вопросы журналистов.

И заявил, что цели спецоперации России на Украине не менялись с 24 февраля. И что он доверяет военным, потому что не заканчивал академии Генерального штаба.

Дословно: «Я, конечно, Верховный Главнокомандующий, но я всё-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель мною обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. Работа идёт спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану» (отсюда).

Задумался. Если конечная цель спецоперации, определенная «Планом Путина» – освобождение Донбасса, что делали российские военные под Киевом – в Гостомеле и Буче? Или невольно напрашивается вопрос: какое отношение к Донбассу имеют Харьковская или Херсонская области Украины?

Расширение зоны спецоперации за границы Донбасса – это по генеральному плану выпускников академии Генрпального штаба – всего лишь отвлекающий маневр? Или это самоуправство военных? Которые не правильно поняли приказ Верховного Главнокомандующего? И внесли коррективы в «План Путина»?

На снике: Владимир Путин в Ашхабаде отвечает на вопосы журналистов, фотография отсюда

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