DWN – фатальная ошибка — в Германии возмущены планами ЕС запретить двигатели внутреннего сгорания

Представители автомобильной промышленности Германии и немецкие политики подвергли резкой критике решение Совета министров ЕС о запрете на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По мнению гендиректора BMW Оливера Ципсе, полный отказ от двигателей внутреннего сгорания заставит ЕС впасть в новую сырьевую зависимость, а также будет способствовать технологическому отставанию от других регионов мира.



AP

Начиная с 2035 года продающиеся в Евросоюзе новые автомобили не должны производить вредные выбросы. Об этом договорились министры стран ЕС, ответственные за охрану окружающей среды, в среду. Фактически это означает запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе считает, что запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС с 2035 года — неверное решение. «В наши дни идти ва-банк — ошибка с точки зрения промышленной политики», — заявил Ципсе. По его словам, вопрос о том, удастся ли к 2035 году создать необходимую инфраструктуру зарядных станций для электромобилей, остаётся открытым. Каким образом Европа намерена обеспечить доступ к необходимым для её функционирования сырьевым товарам, также неясно. В случае запрета ЕС рискует впасть в новую зависимость.

«Разнообразие и инновации, а не запреты, всегда делали Германию сильным промышленным центром», — подчеркнул Ципсе. Путь к климатической нейтральности «должен быть открыт для новых технологий»: по его словам, совмещение топливных элементов и электротоплива в двигателях внутреннего сгорания может снизить выбросы углекислого газа и обеспечить устойчивость без образования новых зависимостей.

Глава парламентской группы ХСС в бундестаге Александр Добриндт назвал решение стран ЕС о поэтапном отказе от двигателей внутреннего сгорания «фатальной ошибкой». По его словам, во многом это связано с «плачевными результатами» деятельности нынешнего правительства. Вместо того чтобы дать шанс двигателю внутреннего сгорания нового типа, который работает на синтетическом топливе, производимом без выбросов углекислого газа, федеральное правительство слишком долго не имело скоординированной позиции. «Теперь именно Еврокомиссия должна разработать исключения для климатически нейтрального топлива», — потребовал Добриндт.

Двигатель внутреннего сгорания «десятилетиями обеспечивал процветание Европы, создавал рабочие места и добавленную стоимость», считает Добриндт. «Преднамеренно оставлять следующий технологический скачок двигателей внутреннего сгорания в будущее без выбросов CO2 другим регионам мира — большая непредусмотрительность. Федеральному правительству не удалось взять на себя ведущую роль и остановить эту антиинновационную и угрожающую процветанию политику Брюсселя», — отметил он.

Ассоциация автомобильной промышленности Германии VDA сетует, что в Европе по-прежнему не хватает зарядных станций для электромобилей. Соглашение предусматривает фактический запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. «Что касается электротоплива, пока, по всей видимости, была принята лишь декларации о намерениях, их реализация находится под вопросом», — сказала глава VDA Хильдегард Мюллер. По её словам, электротопливо, то есть топливо, производимое с помощью электроэнергии из возобновляемых источников, имеет важное значение для достижения климатических целей, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.