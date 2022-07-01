 

Возобновлено автобусное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями

01.07.2022, 1:05, Новости дня
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Запланированное на 1 июля возобновление железнодорожного сообщения между Крымом и освобожденными территориями Запорожской и Херсонской областей переносится, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Автобусное сообщение начнется 1 июля, как и было запланировано.

Аксенов сообщил, что «работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца». Он подчеркнул, что «безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является основным приоритетом». По его словам, для мероприятий по обеспечению безопасности требуется еще несколько дней, расписание поездов актуализируют в течение 1 июля. Как сообщил Аксенов, купившие билеты могут вернуть деньги, но приобретенные билеты сохранят актуальность после корректировки расписания, передает РИА «Новости».

При этом автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля, как и было запланировано ранее. Автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. Пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь – Херсон и Симферополь – Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь – Бердянск – 1800 рублей.

С 30 июня россиянам разрешен свободный въезд в Херсонскую и Запорожскую области: ранее из-за действующих на границе ограничений для въезда из РФ требовались дополнительные основания – например, наличие родственников.

Напомним, Аксенов сообщал, что автобусы в Херсон, Мелитополь и Бердянск будет сопровождать вооруженная охрана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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