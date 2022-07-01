 

Украина ввела визовый режим для россиян

01.07.2022, 1:05, Новости дня
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С 1 июля вступает в силу решение украинских властей о введении визового режима с Россией, сообщают информационные агентства.

Поскольку Киев разорвал дипломатические отношения с Россией, а украинские дипмиссии в РФ прекратили деятельность, россияне должны будут обратиться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Самаре, передает ТАСС.

Визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с компетентными органами. Однако даже при наличии визы в поездке может быть отказано, окончательное решение будут принимать сотрудники пограничной службы Украины. 

Напомним, правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля. Документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Как рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, иностранцы, которые хотят въехать на Украину, должны соответствовать пяти критериям: «К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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