 

Компания Hyundai представила новый электрический седан Hyundai Ioniq 6 2023 года

01.07.2022, 0:55, Разное
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Южнокорейская марка Hyundai Motor презентовала новый электрический седан под названием Ioniq 6.

На данный момент клиенты могут ознакомиться исключительно с внешним видом автомобиля, тогда как его характеристики умалчиваются разработчиками. Модель Ioniq 6 обладает обтекаемой формой кузова, компактным спойлером и модернизированным задним бампером. Кроме того, новинка имеет ряд сходств по интерьеру салона с предшественником Ioniq 5.

Предполагается, что электрокар построен на улучшенной платформе E-GMP. Эксперты полагают, что два силовых агрегата суммарно выдают около 300 л.с. Чуть позже сообщат стоимость, а также автономность хода новой модели от южнокорейского бренда.



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