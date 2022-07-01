Мнение: Овечкина предложили арестовать
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Американский журналист Кит Олберманн предложил арестовать российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание в России двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу американки Бриттни Грайнер.
Совсем с головой раздружился Олберманн?
Бриттни Грайнер арестовали в феврале, обнаружив в ее багаже «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что это «гашишное масло». Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.
А Овечкина-то за что арестовывать? Только за то, что у него российский паспорт?
Фотография Александра Овечкина отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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