 

Мнение: “Жесты доброй воли”

01.07.2022, 0:21, Разное
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МО РФ сообщило https://t.me/boris_rozhin/55644, что в рамках "жеста доброй воли" оно выведет войска с острова Змеинный для разблокирования украинских портов для вывода зерна.
Переговоры на этот счет более месяца продолжались в Турции

Относительно вывода войск с острова Змеиный, который подают как "шаг доброй" воли", то все это видится частью кулуарных договорняков по вывозу зерна с Украины, переговоры о которых давно тянулись в Турции и прогресс по которым анонсировали по линии ООН.
В добрую волю тут особо не верится.

Относительно военной составляющей ухода со Змеиного, который скрывается за договорняками в Турции по разблокированию вывоза зерна, то вполне очевидно, что атаки на остров (с применением западных орудий и РСЗО), которые продолжались с мая изрядно напрягали ЧФ РФ, который занимался вопросами обеспечения удержания острова (из последнего, что заявлялось, попадание с ЗРПК "Панцирь" на прошлой неделе).
Очевидно, что данный "жест доброй воли", будет подан как успех НАТОвского оружия которым обстреливали Змеинный с мая и соответственно служить мотивировкой для дальнейшего наращивания поставок с целью добиться новых "жестов доброй воли" – формулировка конечно полный атас.

Источник: Colonel Cassad



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