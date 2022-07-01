Лавров обвинил Запад в попытках возродить человеконенавистнические идеологии

Запад поддерживает попытки возродить человеконенавистнические идеологии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что человеконенавистнические идеологии «сейчас пытаются активно возрождать при поощрении наших западных «коллег», передает ТАСС.

Министр выступил на вручении «Книги памяти» в филиале Российского государственного социального университета в Минске, отметив, что данный проект стал «очередным вкладом в увековечение подвига, создание условий, которые безальтернативно обеспечат вечную память, воспитание молодого поколения в духе преданности своей Родине, идеалам гуманизма и недопустимости возрождения человеконенавистнических идеологий».

Лавров отметил необходимость оказывать поддержку таким проектам, как «Бессмертный полк» и «Книга памяти». «Что зависит от российского правительства, государственных структур, партии «Единая Россия» и других партий, работающих в Государственной думе, вы имеете полную, безоговорочную поддержку», – пообещал он.

Напомним, Россия неоднократно указывала на усиливающиеся проявления национализма, антисемитизма и русофобии в ряде государств Европы, прежде всего в Украине и в странах Балтии.

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