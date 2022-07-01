 

“Раздела имущества не будет”: убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство

01.07.2022, 0:12, Разное
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Жена Светлана вместе с двумя детьми покойного специально прилетела на похороны мужа из Германии. Наверное, только увидев родного человека лежащим в гробу, они осознали, какое огромное горе на них свалилось. Тем не менее, семья Юрия Шатунова перенесла прощание и похороны очень достойно.

По словам директора Аркадия Кудряшова, родным покойного очень тяжело, но они смогли обойтись без срывов. Вскоре после похорон убитая горем вдова Шатунова занялась оформлением документов на наследство. По закону вступить в наследство можно только через полгода, но благоразумная женщина кинулась оформлять бумаги уже сейчас, так как все нужно подготовить и подать предварительно. Кроме того, вскоре безутешной вдове предстоит возвращение обратно в Германию.

В комментарии StarHit Кудряшов подчеркнул, что все наследство Шатунова достанется вдове и детям, в том числе и суды за его песни.

“Никакого раздела имущества не будет,” – заявил директор скончавшегося артиста.

При жизни легендарный солист “Ласкового мая” сделал все, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. В Германии у них остался дом в поселке миллионеров, стоимость которого, по информации СМИ, оценивается более чем в три миллиона евро.

Напомним, что 48-летний Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в результате обширного инфаркта.



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