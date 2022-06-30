Что нельзя делать, если хочется получать хорошие подарки от мужчин. Перечень запретов для женщин

Каждой девушке приятно получать от своего избранника дорогие подарки. И очень обидно, когда подругам преподносят роскошные ювелирные украшения, шубы из натурального меха, современные девайсы. А вам – не более чем простой гель для душа, да и то по случаю праздника. Между тем, психологи доказали, что женщины сами виноваты в том, что мужчина не желает покупать и дарить дорогостоящие подарки. Разберем основные ошибки, которые допускают в отношениях со второй половиной представительницы прекрасного пола.

Требовать!

Самая очевидная и достаточно популярная оплошность – буквально требовать от кавалера презентов. Срываясь на крик, используя повелительные интонации или даже угрозы, женщина добьется лишь того, что мужчина перестанет испытывать желание делать ей сюрпризы вообще. Поэтому лучшая тактика – оставаться нежной, ранимой, женственной, не требовать, не подчеркивать свой авторитет, не пытаться занять главенствующую позицию в отношениях.

Если вы не будете самоутверждаться за счет своего избранника, сравнивать его с другими не в его пользу, у него возникнет желание вкладываться в отношения. Он будет без напоминаний дарить подарки. И цена их будет зависеть исключительно от финансовых возможностей. Конечно, обычный рабочий с завода едва ли преподнесет своей возлюбленной дом на Майами, но накопить на кольцо с бриллиантом ему по силам.

Детская попытка манипулировать

Поверьте, нет ничего более отталкивающего, чем постоянное нытье и выпрашивание подарков. «Ну зай, ну купи, ну купи, пожалуйста, то-то и то-то». Возможно, на ранних стадиях отношений тактика покажет себя успешной, но постепенно любой устанет.

Постоянно выпрашивающей барышне кавалер готов преподнести не более чем забавную мягкую игрушку или сладость. Словно маленькому ребенку. А вот на что-то более ценное рассчитывать не приходится. Именно поэтому необходимо не вести себя как ребенок, а оставаться женщиной – уверенной, знающей себе цену, с адекватной самооценкой.

Пресыщенность

Противоположная описанной выше системе поведения. Женщина, которая заигралась в «сильную и независимую». Она не боится жизненных трудностей, никогда не жалуется, все может сделать сама, не готова просить помощи. Нередко таковой удается сделать отличную карьеру и неплохо зарабатывать.

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Поэтому у любого возникнет вполне закономерный вопрос: что же ей подарить, если у нее все есть? Действительно, дорогие духи, белье и ювелирку она вполне в состоянии купить себе сама, удивлена не будет. Тем более что угадать со вкусом этой изысканной и утонченной леди достаточно сложно.

Такова позиция мужчины. Между тем, женщина хочет получить сюрприз. Для этого не стоит постоянно подчеркивать свою независимость. В офисе вы леди-босс, но дома рядом с любимым вы можете себе позволить стать немного ранимой, слабой, женственной.

Ложная скромность

Очень много женщин скромных, готовых отказываться от собственных потребностей. На прямой вопрос мужчины о том, что бы они хотели получить в подарок они потупляют взор и говорят: «Ничего». Или называют какую-то безделушку. Супруг, получив руководство к действию, так и поступает. В итоге на юбилей или праздник наша скромница получает набор прихваток и шоколадку. И кто в этом виноват? Она сама. Мужчина был готов раскошелиться, но, не умея читать мысли, решил ограничиться ее пожеланиями.

Эксперты рекомендуют: уверенно и четко говорите, что вам нужно. Будь то дизайнерская сумочка, туфли, серьги. Это не проявление наглости, а четкое обозначение пожеланий, за которое любящий мужчина будет благодарен.

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Тонкий намек

Позиция женщина связана с описанной выше. С одной стороны, она очень хочет получить нечто ценное на день рождения или 8 Марта. Но с другой – не желает навязываться, выпрашивать. Поэтому и делает очень тонкие намеки, непонятные большинству мужчин. «Случайно» оставленная вкладка браузера с вашими любимыми духами может сработать, но большинство представителей сильного пола на столь тонкий намек не прореагируют. Поэтому откажитесь от такой манеры поведения и напрямую озвучьте то, что хотели бы получить.

Экономия на себе

Нередко в паре мужчина готов проявить щедрость, хоть на время, но перевоплотиться рыцаря и подарить даме сердца роскошное манто. Но вот беда – сама девушка будет всеми силами стараться сэкономить его деньги. Какое манто, нужно же новую стиральную машину, да и обои в спальне уже не выглядят нарядно. Вполне себе популярная и рациональная позиция. Вот только не удивляйтесь, что привыкнув к ней, мужчина через несколько лет уже не будет гореть желанием вас порадовать. Ведь нужна же зимняя резина, да и дрель выпустили помощнее…

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Страх быть должной

Еще одна распространенная причина – женщины сами не дают мужчинам дарить что-то ценное из-за страха быть должной ему. Своим желанием порадовать избранницу представители сильного пола якобы ставят ее в неловкое положение. Помните, что подарок, сделанный от чистого сердца, ни к чему вас не обязывает. А если отношения только зарождаются, он не принуждает форсировать события.

Отсутствие отношений

Бывает так, что мужчина не хочет дарить подарки исключительно из-за того, что не считает находящуюся рядом женщину своей второй половиной. Да, им приятно проводить время, но изначально такие «отношения» рассматриваются как временные, без обязательств. Он не считает зазорным искать другую девушку. Или не делает этого, но не из-за глубоких чувств, а исключительно по той причине, что нынешняя партнерша его вполне устраивает.

Ошибка женщины в данном случае в том, что она надеется на адекватное отношение к себе, ждет сюрпризов, даже не выяснив, какие же в действительности у них отношения. Причина – в страхе, что, не жалея брать на себя ответственность, он уйдет. О каких подарках может идти речь, если он не готов признать вас своей половиной, а вы – готовы терпеть неопределенность. Лучше проститься, пострадать и начать новые отношения, чем мириться с таким подходом.