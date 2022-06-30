Летний деловой наряд для женщин: стильные “фишки”, которые помогут составлять модные офисные образы с шортами

Лето и солнечные знойные дни побуждают нас сменить свои привычные наряды и выбрать что-то более интересное, стильное и свежее. Бывает так, что в жару очень сложно подобрать подходящий наряд для офиса.

Для создания идеального образа одежда должна быть современной, элегантной и легкой. Однако есть некоторые профессии, в которых юбки, шорты и платья запрещены. Если же в офисе нет слишком строгого дресс-кода, то есть множество отличных вариантов нарядов на выбор. Для офиса хорошо подойдут шорты, но, чтобы они идеально вписались в создаваемый образ, нужно знать, как сделать правильный выбор. Вот несколько советов.

Выбирать легкие и качественные ткани

Как бы мы ни любили наши джинсовые шорты, однако их лучше всего оставить для пляжа, а не для офиса.

Чтобы иметь возможность носить шорты в офис, лучше всего сделать ставку на модели, выполненные из качественных и легких тканей. Этим летом в моде такие материалы, как лен, шелк, хлопок или жаккардовые ткани.

Все эти варианты помогут создать профессиональный и изысканный вид. Эти ткани позволяют коже дышать и сохранять прохладу в жару, именно поэтому мы не потеем.

Однако нужно учитывать то, что лен легко мнется, а это не производит хорошего впечатления. Отличным вариантом станут шорты, изготовленные из смеси льна с полиэстером или микрофиброй.

Выбрать правильную длину

Даже если в офисе довольно расслабленная атмосфера и нет слишком строгого дресс-кода, в любом случае не стоит носить короткие шорты.

Для создания красивого и элегантного образа стоит остановить свой выбор на более удлиненных моделях, которые заканчиваются немного выше колена. Отлично подойдут бермуды.

С чем сочетать

Чтобы создать красивый офисный образ, стоит надеть шорты-бермуды вместе с женственной блузой-рубашкой и блейзером.

Добавив стильную сумочку и элегантные сандалии, можно будет выглядеть потрясающе.

Какие цвета выбрать

Яркие неоновые тона и красочные узоры привлекают внимание и являются просто неотъемлемой частью лета.

Однако, если хочется надеть шорты в офис, то стоит остановить выбор на нейтральных и пастельных тонах. Бежевые, белые и нюдовые оттенки выглядят просто удивительно, легко и свежо. Кроме того, такой наряд помогает придать внешности профессиональный вид.

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Добавить изюминку

Если хочется чего-то более интересного, стоит выбирать модели с игривой отделкой, например с кружевом.

Также интересно будут смотреться шорты в клетку. Такой наряд поможет создать современный летний образ.

Сочетание с блейзером

Элегантный и шикарный летний блейзер, пожалуй, является самым простым способом сделать шорты идеально подходящими для офиса. Неподвластная времени классика помогает придать повседневным шортам более красивый и элегантный вид.

В то время как модели бежевого или белого цвета всегда являются беспроигрышным вариантом, блейзеры пастельных тонов помогают немного освежить образ.

Какую обувь выбрать

Совсем необязательно носить туфли на высоком каблуке. С шортами отлично будут смотреться балетки и босоножки на плоском ходу.

Бермуды идеально будут смотреться с блейзером и кроссовками. Это выглядит отлично и привлекает внимание.

С какими топами носить

Выбор правильного верха имеет большое значение для создания летнего элегантного делового образа.

Повседневные футболки с принтами совершенно не подойдут. Хорошо будут смотреться шорты вместе с классическими рубашками и воздушными блузами.

Что касается цветов, то есть множество различных вариантов. Нежные пастельные тона, романтические цветочные узоры или объемные рукава-фонарики – все это отличный способ придать офисному стилю определенный шик.