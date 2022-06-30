 

Компания Hyundai может отложить выпуск обновленного кроссовера NEXO до 2024 года

30.06.2022, 23:30, Разное
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Южнокорейский бренд Hyundai намерен отложить выпуск на рынок новой модели кроссовера Nexo до 2024 года.

Причина данного решения заключается в выявленных трудностях в создании водородных топливных элементов. Вместе с тем производитель изначально планировал выпустить автомобиль в 2023 году, но точные сроки не назывались. Предполагается, что кроссовер Nexo получил модернизированный дизайн кузова, а также усовершенствованный агрегат.

Актуальная версия Nexo доступна с 2018 года. Модель оснащена электрическим мотором с отдачей 163 л.с. Автомобиль обладает запасом хода около 660 километров. Вместе с тем тестовые заезды продемонстрировали, что запас хода может оказаться на 200 км больше, чем указано разработчиками.



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