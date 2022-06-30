Охотница за радостью – Личное мнение

Смотрю на людей вокруг и замечаю: многим хронически недостаёт радости.



Фото: Моё

А, между тем, радость — моё любимое чувство, которое легко, между прочим, поддаётся культивации.

Если вы чувствуете себя подавленно, если вас накрывает чувство тревоги перед завтрашним днём или неудовлетворённости настоящим, не ждите милостей от окружающих, а направьте собственную энергию и время на то, чтобы себя систематически радовать.

Вот что приносит вам радость?

Я, например, радуюсь, когда:

1) играю с собакой,

2) встречаюсь с друзьями,

3) вхожу в аэропорт, чтобы куда-нибудь полететь,

4) заканчиваю тренировку, в которую вложилась душой и телом,

5) выбираю цвет покрытия для ногтей,

6) залезаю в свою самую удобную, самую свежую в мире постель, зная, что ещё есть время перед сном посмотреть сериальчик,

7) выбираю книги,

8) еду в спа,

9) дарю подарки любимым,

10) готовлю.

Все эти вещи (и не только эти) приносят мне чувство радости.

Некоторые из них я могу совершать каждый день: играть с собакой, готовить или смотреть сериалы перед сном. Какие-то — раз в неделю или в месяц.

Но я всегда, каждый день без исключения, стараюсь чем-то себя порадовать: съездить в спа, выбрать без спешки книгу и почитать её, сидя на педикюре, позвонить друзьям и позвать их в гости на ужин, который я с радостью приготовлю. Посидеть, пообщаться, посмеяться и даже повозмущаться, но не в своей голове, а вместе.

Я — охотница за радостью. Мои радости не разрушают ни меня, ни близких. Наоборот: приподнимают и вдохновляют.

И в этом — тонна здорового эгоизма. Чем больше в моей жизни радости, тем щедрее я могу поделиться ею с окружающими.

А вам что приносит радость?

Подумайте, расскажите в комментариях и начинайте уже себя целенаправленно радовать. Жизнь у вас — гарантированно одна, и прожить её стоит, по большей части, с улыбкой на губах.

Поехали!

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