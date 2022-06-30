 

Путин указал на важность многополярности для объединения человечества

30.06.2022, 22:52, Новости дня
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Многополярность мира – это основной пункт в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Выступая в четверг в штаб-квартире СВР, Путин заявил: «На мой взгляд, главным является многополярность». Он пояснил, что многополярность – это, «прежде всего, свобода» стран и народов, их «естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности». Как сообщил президент России, «в такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков».

Президент считает, что «коллективный Запад загнал себя в ловушку», так как не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния. «Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное», –  приводит его слова РИА «Новости».

Путин также заявил, что Служба внешней разведки РФ не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. По его словам, СВР надо работать по безопасности «в том числе на Американском континенте, в странах Запада в целом, на Ближнем Востоке, в Африке». Говоря о противодействии международному терроризму, Путин отметил, что СВР должна обеспечивать информацией российские силы в Сирии, выявлять пути поставок боевикам оружия и денег, расположение их баз, командных пунктов и тренировочных центров.

Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Он заявил, что у РФ в мире много единомышленников, только некоторые из них боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, сообщил президент России. Путин пообещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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