 

Кадыров сообщил о плачевном состоянии «укронацистских» сил в Лисичанске

30.06.2022, 22:51, Новости дня
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Украинские подразделения в Лисичанске находятся в очень плачевном состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.

Как сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте», «укронацистские подразделения» в Лисичанске «полностью деморализованы, предчувствуя свой скорый конец». «Поэтому мы пока не спешим, даем возможность уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что «остальных ждет очень быстрый и неминуемый разгром», а «полное освобождение Лисичанска от бандеровских и националистических банд – вопрос времени». «Другого исхода не ждите!» – сообщил Кадыров.

Напомним, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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