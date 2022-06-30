Путин указал на современные уникальные операции нелегальной разведки

Российская нелегальная разведка продолжает проводить уникальные операции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин напомнил об истории и славных традициях нелегальной разведки, которая «в 1930-е и начале 1940-х годов своевременно добывала сведения о готовящейся гитлеровцами агрессии, о закулисных маневрах западных стран», а «в период холодной войны внесла огромный вклад в достижение стратегического паритета», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что работа нелегалов остается одной из самых ответственных, поскольку обстановка в мире остается сложной и очень динамичной, приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределенности.

Как сообщил президент, за последние годы СВР серьезно усилила возможности. Путин заявил: «Уверен, что вы сделаете все необходимое, чтобы достойно выполнять все поставленные задачи. Как и ваши легендарные предшественники, будете работать четко, эффективно, с честью служить РФ и нашему народу».

Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Глава российского государства возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам.

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