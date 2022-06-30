 

Путин указал на современные уникальные операции нелегальной разведки

30.06.2022, 22:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская нелегальная разведка продолжает проводить уникальные операции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин напомнил об истории и славных традициях нелегальной разведки, которая «в 1930-е и начале 1940-х годов своевременно добывала сведения о готовящейся гитлеровцами агрессии, о закулисных маневрах западных стран», а «в период холодной войны внесла огромный вклад в достижение стратегического паритета», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что работа нелегалов остается одной из самых ответственных, поскольку обстановка в мире остается сложной и очень динамичной, приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределенности.

Как сообщил президент, за последние годы СВР серьезно усилила возможности. Путин заявил: «Уверен, что вы сделаете все необходимое, чтобы достойно выполнять все поставленные задачи. Как и ваши легендарные предшественники, будете работать четко, эффективно, с честью служить РФ и нашему народу».

Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Глава российского государства  возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.20 / В Германии нашли мертвыми пятерых детей. Их мать пыталась покончить с собой

17.12.21 / СБУ предупредила Кабмин о реальной угрозе остановки теплогенерирующих предприятий – СМИ

01.07.20 / Акинфеев попал в шестерку лучших вратарей мира по числу «сухих» матчей

02.01.21 / В Сенате США решили оспорить итоги президентских выборов

01.03.21 / В Кремле ответили на слова Байдена о Крыме: Аннексии не было, было воссоединение

25.12.21 / Песков поздравил журналистов необычной открыткой

06.07.21 / К берегам Шри-Ланки вымыло мертвых черепах, дельфинов и китов после пожара на судне с химикатами

27.05.21 / Ученые рекомендуют ограничивать время пребывания детей за видеоиграми

16.03.22 / ПАСЕ проигнорировала заявление РФ о решении выйти из Совета Европы

31.07.21 / Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика