Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере

Дети пожаловались на воспитательницу лагеря “Карагайский” в Челябинской области под Магнитогорском. Ребята из 6-го отряда написали в соцсетях, что женщина силой забрала у одной из девочек телефон.

В комментариях к записи появилось еще несколько упоминаний насилия со стороны воспитательницы. Как сообщает “Царьград”, ребята утверждают, что она также заперла одного мальчика в туалете, а помимо этого била и таскала детей за ноги по полу.

Прокуратура Челябинской области обратила внимание на информацию. По данным URA.ru, организована проверка.