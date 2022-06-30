 

Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере

30.06.2022, 22:50, Разное
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Дети пожаловались на воспитательницу лагеря “Карагайский” в Челябинской области под Магнитогорском. Ребята из 6-го отряда написали в соцсетях, что женщина силой забрала у одной из девочек телефон.

В комментариях к записи появилось еще несколько упоминаний насилия со стороны воспитательницы. Как сообщает “Царьград”, ребята утверждают, что она также заперла одного мальчика в туалете, а помимо этого била и таскала детей за ноги по полу.

Прокуратура Челябинской области обратила внимание на информацию. По данным URA.ru, организована проверка.



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