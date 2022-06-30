Мнение: Змеиный

Вывод российских войск с острова Змеиный, конечно, никак не связан с обстрелами и потерями. Надо будет — там положат в десять раз больше, никто смердов никогда не считал.

По всей видимости, здесь мы имеем чистой воды договор, точно такой же, какой был и перед выводом российских войск с севера Украины. Тогда он очень удачно совпал с завершением стамбульской встречи, и по всей видимости, должен был зафиксировать ситуацию на фронте, после чего стороны начали бы новый раунд тягомотной процедуры по строительству Стамбульских договоренностей вместо Минских. Тогда это было относительно оправдано, так как блиц-криг не удался, затягивать конфликт было бессмысленно, а значит — надо было повторять то, что уже «прокатывало» в прошлом.

Но случилась Буча. Крайне мутная история, которая стала легендой в том смысле, что никого не интересует, что там случилось на самом деле. Важно было, что Буча полностью и бесповоротно сорвала любые возможные «договорные матчи» – Зеленский просто не мог пойти на переговоры после неё. Боевые действия продолжились.

Выгодополучателями в этой истории оказались те, кого совершенно не устраивало быстрое завершение «спец-операции». Я думаю, что это были англичане, а уж как именно они умеют в нужном месте и в нужное время нажать на болевые точки, рассказывать не нужно.

В минусе оказались все, кроме них.

Сейчас история где-то примерно похожа. Турция снова пытается модерировать повестку, рассчитывая разблокировать зерновой экспорт из Одессы. Здесь есть свой очень серьезный интерес: турки ведут достаточно ожесточенный спор с коалицией, куда входят Египет и средиземноморские страны Африки. Спор вокруг Ливии и соглашения о разделе акватории Восточного Средиземноморья. Собственно, турецкое вмешательство в ливийскую войну как раз и продиктовано этой историей. Зерно — важный аргумент давления на Египет, который, как и в 2010 году оказывается перед угрозой голодных бунтов. И если Турция разблокирует украинский экспорт, это может стать крайне важным аргументом в переговорах с противостоящей ей средиземноморской коалиции.

Не нужно забывать, что буквально на днях состоялся знаковый визит кронпринца Мохаммеда бин Сальмана и его переговоры с Эрдоганом. Знаковый тем, что историю с убийством Хашогги решено похоронить во имя текущих задач. А Саудовская Аравия — ключевой участник противостоящей Турции средиземноморской коалиции. Видимо, Эрдоган взял на себя обязательства по украинскому зерну — крайне важному фактору текущей стабильности в регионе. Как и о чем он договорился с Кремлем, сказать сложно. Могу предположить, что Эрдоган согласился притормозить с военной операцией на севере Сирии, против чего сильно выступает Кремль, которому вот совсем не с руки еще одна точка напряженности.

Столь сложная система взаимных интересов и договоренностей в итоге выливается в эвакуацию с острова Змеиный, что по сути, разблокирует экспорт зерна из Одессы.

И, понятно, теперь можно ожидать новой «Бучи» со стороны тех, кого эти договоренности не устраивают. Кстати, тех же англичан. Они были весьма недовольны военным переворотом в Египте в 2013 году, после чего их представитель в регионе Катар был буквально выброшен из очень знаковой локации. Англичане после переворота лишились контроля над Суэцким каналом посредством Катара.

Что именно может стать инцидентом, который сломает нынешние хрупкие договоренности, сказать нельзя. Но попытку его создать предполагать вполне возможно. Может, утопят очередной российский корабль. Может, обстреляют знаковый объект в Крыму. Варианты всегда найдутся. В такие игры всегда играют несколько игроков, и за каждым всегда есть возможность неожиданного хода.

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