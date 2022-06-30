Мнение: О дружбе России и Китая

Китайцы — славные ребята. Если на Западе мы имеем дело с агрессивными первертами, то Китай, Индия, Бразилия и прочие «развивающиеся» страны проводят вполне адекватную политику. Мы можем разговаривать с ними как нормальные взрослые люди, не ожидая ежеминутно, что собеседник запрыгнет на стол, оголит задницу и начнёт размахивать ножом.

Кроме того, русских в Китае любят. Я не китаист и не знаю, как так получилось, но это факт. Американцев не любят, японцев не любят (и есть причина), а вот к русским по умолчанию относятся с некоторой симпатией.

Пособники США тридцать лет рассказывали нам, что китайцы только и видят, как бы захватить нашу Сибирь. Это сказки. Некоторое сожаление по утраченным территориям в Китае есть, — конкретно республика Тыва почему-то вызывает особые эмоции, — но ни во что серьёзное это сожаление не выливается. Аналогичным образом в России вспоминают, к примеру, про Аляску, которая когда-то была частью нашей империи. Мы не собираемся забирать у США Аляску ни при каких раскладах, так как она уже очень давно не наша, и так как у нас есть куда как более насущные территориальные разборки на западе. Китайцы не собираются воевать с Россией из-за республики Тыва, так как давно уже признали её российской, и так как у них есть, например, проблема Тайваня — неизмеримо более значимая для них. Опять-таки, в Китае полтора миллиарда населения. Государство такого размера вынуждено постоянно решать сложнейшие внутренние проблемы. Усугублять внутренние проблемы, присоединяя к себе регион с некитайским населением, было большой глупостью.

Спасибо Владимиру Путину, в 2004 году мы полностью, до последнего квадратного метра урегулировали с Китаем все территориальные вопросы. Теперь наша граница, которая столетиями служила генератором конфликтов, окончательно уточнена (ссылка).

В общем, вопреки американской пропаганде, у нас есть все предпосылки для хороших отношений с Китаем. Однако, как известно, «хороший человек — не профессия». Просто хороших отношений было бы категорически недостаточно для создания по-настоящему крепкого союза. Чтобы надёжно объединить несколько государств в единый блок, требуется особый скрепляющий ингредиент — серьёзный общий враг.

Спасибо американцам, такой общий враг у России и Китая есть — это США. На открытии саммита НАТО его генсек вполне внятно обозначил нас с Китаем в качестве врагов альянса, заявив в том числе, что Россия с Китаем «открыто бросают вызов основанному на правилах мировому порядку» (ссылка). Йенс Столтенберг, кстати, прав, мы действительно бросаем вызов кровавому американскому порядку, который пока что ещё считается мировым. Поэтому для США уничтожение России и Китая — вопрос экзистенциальный. Если США проиграют текущую войну, они лишатся возможности грабить, что неизбежно приведёт их к тяжелейшему кризису по типу российских девяностых. Не факт, что США смогут выйти из этого кризиса единым государством, а не кучкой воюющих друг с другом объединений.

Впрочем, жалеть США не стоит. Когда наркоман пытается ударить вас стальной трубой по затылку, для него это тоже вопрос экзистенциальный, ему деньги на дозу нужны. Но это не значит, что наркомана надо понять и простить. Тем более это не значит, что вам следует снять шапку и встать на колени, чтобы наркоману было удобнее бить вас по голове.

Если бы США ограничивались свирепыми возгласами, наши отношения с Китаем развивались бы не так быстро. Но США начали горячую прокси-войну против России и попытались раздавить нашу экономику при помощи 10 тысяч санкций, невольно поставив тем самым новый мировой рекорд.

Более того, США идут на обострение. Литва заявила о частичной блокаде Калининграда. Норвегия, — а генсек НАТО Йенс Столтенберг, кстати, бывший норвежский премьер, — пытается выгнать Россию с острова Шпицберген. Как показывает исторический опыт, будут и новые провокации. Всё это наглядно доказывает, что вызов серьёзный, и что России с Китаем следует сражаться бок о бок, чтобы выйти победителями из этой войны.

Впрочем, пока что события развиваются в нашу пользу. Сервильная готовность европейцев погибнуть ради Америки неприятна, однако из их провокаций Россия может извлечь большую выгоду. Блокада Калининграда не является чем-то немыслимым — скорее всего, она будет развиваться весьма вялыми темпами и закончится, не успев как следует нам навредить.

Рекомендую перечитать занимательную историю страны Бизонии, когда Сталин в ответ на жульничество стран Запада приказал заблокировать Западный Берлин. Блокада продолжалась почти год, но поставки продовольствия немцам не прекращались, и всё в итоге разрешилось мирным путём. Полагаю, сейчас Штатам не удастся дойти даже до этой точки, так как морские поставки в Калининград закроют все потребности города, а попытка блокировать русские корабли, вероятно, стала бы официальным началом Третьей мировой войны.

Вместе с тем Литва уже нарушила договор по транзиту грузов в Калининград. Это значит, что Россия получила железное юридическое право выйти из договора о государственных границах и силой забрать себе те территории республики, которые нужны для надёжной связи материка с Калининградом.

Норвегия, в свою очередь, нарушила третью статью Шпицбергенского трактата (ссылка), согласно которому архипелаг считался территорией Норвегии, но при этом другие страны имели право на свободный доступ к острову. Это значит, что Россия получила юридическое право выйти из договора и силой забрать остров Шпицберген себе.

Прямо сейчас мы этим правом не воспользуемся, будем бодаться политически и экономически. Возможностей у нас немало, Евросоюз довольно слаб и рыхл, есть хороший шанс как минимум подморозить конфликт, а как максимум — даже продавить свою линию.

Однако время-то идёт. США и Евросоюз находятся сейчас на пороге комплексного кризиса: у Запада огромные проблемы по всем фронтам, начиная с финансового и демографического. Когда наши враги ослабнут, — через 5-10 лет, может быть, — Россия сможет решить старые территориальные проблемы, чтобы в будущем Литва и Норвегия не могли более причинять нам хлопот.

Если бы политики Литвы и Норвегии думали об интересах своего народа, они никогда не стали бы вредить России, так как выгоды от этого нет, а потенциальный риск — очень высок. Но, к сожалению, политики Литвы и Норвегии полностью подчинены США. Литва, Норвегия, Швеция и Финляндия играют сейчас роль пешек, которыми Штаты готовы пожертвовать, чтобы улучшить свою позицию на доске.

Возьмём хотя бы Финляндию. Пока она была нейтральной, у России с Финляндией не было значимого конфликта интересов. Даже в случае Третьей мировой войны у Финляндии были все возможности уцелеть, просто оставаясь внутри своих границ. Но нет, Финляндия решила вступить в НАТО — предав, кстати, курдов, что будет иметь серьёзные долгосрочные последствия. После торжественного подписания документов для Финляндии становятся вероятными три сценария:

1. США бросают Финляндию на Россию, Россия умиротворяет финнов силой обычного оружия, НАТО не рискует вмешиваться. Финны терпят значительный ущерб — вероятно, теряют часть островов и прибрежной территории в качестве платы за нападение.

2. США бросают Финляндию на Россию, Россия отвечает, НАТО вступает в игру, начинается ядерная война. Россия немедленно закатывает Хельсинки, Эспоо, Тампере и прочие крупные финские города в стекловидную спёкшуюся массу — не из военных соображений, а из политических, в качестве справедливого возмездия за запуск Третьей мировой.

3. США бросают на Россию какого-нибудь другого смертника — ту же Литву, например, или Польшу, или Норвегию. Финляндия, как член НАТО, вступает в войну. Начинается третья мировая, Россия ядерным оружием уничтожает порты и военные базы на территории Финляндии. Города в этом сценарии остаются целыми, но воевать Финляндия всё равно не может.

Обратите внимание, тут нет сценария «финские нацисты захватывают Карелию, устроив геноцид русским оркам», победа Финляндии в войне с Россией невозможна в принципе. В маленькой войне Россия выигрывает. В большой войне Россия бомбит Финляндию ядерным оружием. Финляндия проигрывает в любом случае, в какую бы сторону ни начал развиваться конфликт.

Самим финнам, разумеется, скармливают другой нарратив. По их мнению, Россия вероломно напала на Украину, чтобы захватить её земли, при этом русская армия творит невероятные жестокости, а следующей по списку будет Финляндия. Надо срочно вступать в НАТО, так как хоть один финский солдат и стоит десяти русских орков, но Россия всё равно забросает финнов пушечным мясом, если Финляндия останется одна. А когда санкции додушат путинский режим, Финляндия заберёт себе Выборг и Карелию, вышвырнет оттуда русских оккупантов и запанует на новых землях.

Дежурно напомню, что нацистские идеи в Финляндии традиционно сильны, при этом на некоторых финских флагах красуется свастика. С флага ВВС финны свастику всё же вынуждены были убрать (два года назад), а вот, например, Уттинский егерский полк носит свастику на флаге до сих пор.

Я это к тому, что финны, норвежцы и прочие литовцы — вовсе не невинные овечки, которых обманом толкают в пасть русского медведя. Это такие же мясники, как и США, только слабые и глупые.

Россия с Китаем отличаются от США и от его прихвостней кардинально. Многие сейчас сравнивают войну на Украине с войной в Ираке — дескать, если американцам можно было вторгнуться в Ирак, то и нам тоже можно навести порядок на Украине. Полагаю, гораздо правильнее сравнивать нас не с США, а с Ираком. Россия — это такой большой Ирак, на который американцы напали всей своей сворой, но просчитались, так как неверно оценили свои силы. Как и в случае с Ираком, мы обороняемся, а не нападаем.

Мы не нападали на Финляндию, на Норвегию, на Данию, на Литву, на Германию, на Францию, на США, в конце концов. Это Запад ввёл против нас санкции. Это американская марионетка напала на наших союзников, ЛДНР. Это Запад распространяет про нас омерзительную клевету, давая тем самым индульгенцию на любые преступления против русских. Это Запад поддерживает американских боевиков на Украине оружием, которое боевики применяют как против русских солдат, так и против русских мирных жителей. Запад напал, мы защищаемся. И, разумеется, страны Запада, включая финнов и норвежцев, должны будут ответить за своё участие в нападении на России.

Кстати, Украина поучаствовала в уничтожении Ирака, послав несколько бригад на Иракскую войну. Если бы дела развивались по более удачному для США сценарию, сейчас украинская армия вместе с НАТО оккупировала бы уже европейскую часть России.

Вот эта наша моральная правота, — Россия защищается от коллективного Запада, «вогнавшего в каменный век» уже много мирных стран, — делает особо прочной нашу дружбу с Китаем. Китайцы отлично понимают, что НАТО является страшной угрозой, и что при первой возможности НАТО нападёт на Китай. Также они видят модус операнди НАТО, её привычный способ действия. Он заключается в том, чтобы захватывать слабые народы путём разложения их морали, подчинять их верхушку, а потом натравливать эти народы на врагов США. Если НАТО победит Россию, добившись госпереворота и заменив нашего президента на пособника США типа господина Зеленского, то следующим шагом станет нападение России на Китай. Может быть, горячее, в виде Третьей мировой. Может быть, холодное, в виде отключения Китая от русской еды, русского газа и русской нефти. Обе перспективы стали бы катастрофой для наших двух стран.

Опять-таки, есть очень болезненная для Китая проблема Тайваня. Если для России до 2014 Крым находился где-то на периферии общественного сознания, то Тайвань для Китая — незаживающая рана, о которой постоянно помнит каждый китаец. Когда Крым воссоединился с Россией, в Китае прошла целая волна тихого возмущения: народ требовал, чтобы власти Китая взяли пример с Владимира Путина, вернули в родную гавань Тайвань.

Даже Запад признаёт, что Тайвань является законной территорией Китая, однако на Тайване установлен проамериканский режим, и американцы неутомимо пытаются отколоть остров от Китая окончательно. Они всячески подталкивают Тайвань к прокси-войне. Когда один хочет воевать, а другой не хочет, война неизбежна. Это значит, что если США не развалятся раньше ожидаемого, Китаю в итоге придётся решать проблему Тайваня силой. После этого США начнут прокси-войну против Китая (для этого всё и затевается), и Китаю будет со всех сторон выгодно, если на втором фронте против США продолжит сражаться Россия.

Пост получился длинным, но напоследок всё же отвечу на шпильку, которую обязательно запустят в комментарии пособники США. Она звучит так: «если Китай якобы ваш друг, почему же компания NNN отказывается поставлять свои товары в Россию?».

Ответ. Потому что для Китая главное — шашечки, а не ехать. Время работает на наш блок, поэтому Китай оттягивает обострение конфликта, не вступая в прямое столкновение с американцами. Это относится не только к России, но и к самому Китаю тоже. К примеру, глава администрации Гонконга Кэрри Лам находится под санкциями США, из-за чего китайские банки отказываются открывать ей счета. Госпожа Лам вынуждена получать зарплату наличными (!), так как прикрикнуть на банки власти Китая не считают нужным.

Китайцев направление развития событий устраивает, поэтому они готовы терпеть умеренные неудобства. Так и с Россией — все необходимые товары и ресурсы нам Китай поставляет и будет поставлять. А если в накладной вместо груза квадрокоптеров будет указан груз зелёного чая, мы это уж как-нибудь переживём.