Компания RENAULT запатентовала в РФ обновленный кроссовер DACIA DUSTER 2022 года
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Французский бренд Renault запатентовала в РФ новый внешний вид для кроссовера Dacia Duster 2022 модельного года.
В свою очередь, модель на схематических изображениях не имеет логотипа, однако может увидеть модернизированную решетку радиатора, стильные задние фонари и новую форму головной оптики. Что касается интерьера салона, то здесь изменена форма кресел, установлена новая мультимедийная система, а также предусмотрена цифровая приборная панель.
Версия кроссовера для европейского рынка получила шестиступенчатую роботизированную трансмиссию. Под капотом установлен бензиновый 1,5-литровый двигатель. Кроссовер будет доступен изначально только с передним приводом.
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