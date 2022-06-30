Компания RENAULT запатентовала в РФ обновленный кроссовер DACIA DUSTER 2022 года

Французский бренд Renault запатентовала в РФ новый внешний вид для кроссовера Dacia Duster 2022 модельного года.

В свою очередь, модель на схематических изображениях не имеет логотипа, однако может увидеть модернизированную решетку радиатора, стильные задние фонари и новую форму головной оптики. Что касается интерьера салона, то здесь изменена форма кресел, установлена новая мультимедийная система, а также предусмотрена цифровая приборная панель.

Версия кроссовера для европейского рынка получила шестиступенчатую роботизированную трансмиссию. Под капотом установлен бензиновый 1,5-литровый двигатель. Кроссовер будет доступен изначально только с передним приводом.