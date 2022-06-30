 

Ученые рассказали о скорости вращения внутреннего ядра Земли

30.06.2022, 22:06, Разное
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Научные сотрудники Университета Южной Калифорнии заявили, что скорость вращения ядра Земли изменяется: она то увеличивается, то сокращается. Это явление объясняет флуктуации в длине суток.

Еще более 30 лет назад геологи сделали предложение, что внутренне ядро Земли вращается быстрее, чем сама планета. Это влияет и на магнитное поле, и на характер материи в жидком центре ядра. Тем не менее, о влиянии этих процессов до сих пор спорят.

Путем исследования результатов ранее проведенных работ, ученые заявили, что скорость вращения ядра вокруг всей оси нестабильна, а из-за чего это происходит, –  предстоит выяснить.



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