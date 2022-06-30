 

Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов

30.06.2022, 21:30, Новости дня
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Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова сообщила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.

В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», информирует РИА «Новости».

«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.

Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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