Путин: Запад использует миллионы украинцев как расходный материал в геополитических играх

Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

«Так называемый коллективный Запад… в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что эти попытки сдерживания являются ничем иным как желанием не дать РФ развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.

Ранее Путин заявил, что у РФ в мире много единомышленников, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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