 

Минобороны: Националисты взорвали зернохранилище в Днепропетровской области

30.06.2022, 21:30, Новости дня
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Специалисты центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) спланировали провокацию по подрыву зернохранилища в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. Для ее реализации националисты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых и осуществили его подрыв», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале оборонного ведомства.

По его словам, местная администрация по уже отработанному киевскими властями сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.

Ранее в Минобороны узнали, что националисты и иностранные наемники намерены стереть город Авдеевку в ДНР с лица земли, сжечь его вместе с мирными жителями, чтобы обвинить в этом российскую армию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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