 

Сумма крупная: мечтающая спастись от проклятого рака Заворотнюк увязла в долгах

30.06.2022, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезда “Моей прекрасной няни” уже давно не выходит на связь с поклонниками. Очевидно, все силы актрисы теперь направлены на борьбу с проклятым раком, от которого она мечтает спастись. Скорее всего, и оплатой счетов Анастасии Заворотнюк в последние годы занимается не она сама, а люди из ее окружения. Если это так, то они допустили досадный промах, не заметив, что актриса уже увязла в долгах.

Как удалось выяснить “КП”, тяжелобольная звезда из-за долгов уже попала в так называемый черный список судебных приставов, что очень неприятно. Женщина задолжала налоговой довольно крупную сумму – 136 тысяч рублей. По информации источника, 41 тысячу рублей из общего долга уже передали на взыскание приставам, то есть эти деньги будут принудительно списаны с банковских счетов знаменитости.

Если нужной суммы там не окажется, дело может дойти и до ареста звездного имущества. Что касается остальной части долга актрисы, то его погашения пока еще ждут в ФНС. За что именно у звезды накопились долги – не сообщается.

Еще в начале этого года журналисты выяснили, что долги обнаружились и у мужа Анастасии Заворотнюк – Петра Чернышева. Известный фигурист тогда накопил штрафов ГИБДД на солидную сумму, которые не спешил оплачивать. Супруга онкобольной актрисы штрафовали за превышение скорости, несоблюдение разметки, неправильную парковку и другие нарушения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03.21 / Tatarka рассказала Ксении Собчак об истинной причине развода с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным

23.10.21 / Ромашковый, мятный или с шиповником: лучшие чаи для красоты (и как именно они действуют)

03.06.21 / Ford официально добавляет в свою линейку компактный пикап Maverick

19.09.20 / “Кинотавр-2020”: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия киносмотра

16.09.21 / Шоколадные блины – это не всегда сложно: потребуется всего 4 основных ингредиента

30.06.21 / В коротких шортах и откровенном топе: Ким Кардашьян прогулялась по Риму

13.07.20 / Никола Пельтц показала обручальное кольцо, подаренное Бруклином Бекхэмом

20.05.22 / Мнение: РМ-11. Почему русским не нравится в России?

20.02.22 / Родина, сними уже кольчугу…

18.01.22 / На снимках с Марса найдена похожая на Ленина статуя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика