Мнение: Пленные

Продолжается – причем, похоже, с обеих сторон – какое-то истерическое беснование относительно пленных. «Запытать!», «разорвать!», «пленных не брать», «в рудники на 20 лет сослать» – в соцсетях и даже в СМИ (!) люди изощряются, какие б еще мучения для взятых в плен придумать, поизощренней. Корреспонденты всерьез рассказывают про воинские части, якобы прямо уходящие в бой с девизом «в плен брать не будем!» – хотя, по логике, и тех, кто произносит такой «лозунг», и тех, кто его тиражирует, надо сразу отдавать под трибунал – как «поднимающих силу сопротивления врага». Но нет, этого никто почему-то не боится.

Плюс – непрерывные истерики в прессе и соцсетях, когда выясняется, что кого-то из пленных обменяли. Глаза вылезают из орбит, юзеры чуть ли не клавиатуру грызут в припадке гнева – как же так, почему «отпустили», это измена! Хотя и тут, казалось бы, все должно быть наоборот: обменяли – значит, какие-то «наши» вернулись домой. Это же хорошо?! Нет, орут юзвери – нихрена нехорошо!.. выдавая свою некрофильскую сущность. Это же и есть некрофилия в чистом виде: на своих и чужих наплевать, важно – хотя бы в воображении, а лучше наяву – представить себе вид мучений, угасания, пыток и вылезающих наружу кишок. Нда, не зря Горький не любил русских крестьян…

Хотя по идее, со всех рациональных точек зрения – почему не организовать плен в виде легкого и необременительного времяпрепровождения? Проживание в двухместных камерах с телевизором, свой канал сериалов, трехразовое питание по типу шведского стола, волейбол по пятницам, футбол по вторникам, все условия для занятий спортом, библиотека? Гарантии неприкосновенности? Ведь, с военной точки зрения, плен должен казаться противнику желанным избавлением от ужаса войны, а не гарантированной смертью под пытками!

Понятно, что это дорого – возможно, Украине не по карману; но России-то точно по карману! Однако вместо этого – зверское рычание и обещание самых лютых кар для любого, кто вздумает сдаваться. Несомненно – тут какой-то непонятный психологический феномен, похожий на выстрел себе в ногу…

И объяснение только одно: невероятный уровень ненависти. Ненависти зашкаливающей и, главное, абсолютно иррациональной. Военная необходимость диктует «выставочное» и наиболее нежное обращение с пленными – но оно, видимо, невозможно из-за «технических причин»: если начать так обращаться с украинскими пленными – публика в РФ просто сойдет с ума, ее невеликие мозги переклинит окончательно.

Тут самое печальное, что только может быть – ненависть сама по себе. «По логике» ненависть должна вытекать из каких-то причин – «они сделали то-то и то-то», и вот «мы поэтому» начали их ненавидеть. А тут с другого конца: ненависть изначально была – и под нее разные пропагандисты типа чадаева и мардана услужливо подбрасывают разные «причины», чадаевы поразвесистей, марданы покондовей.

И все в итоге развивается по максимально дикой и иррациональной траектории, по принципу «чем тупее, тем лучше». Мы при войне не жили, потому и не представляли себе ее «логику»; а она вот такая. «Логика» ненависти, логика безумцев.

Выпустили Хтонь, короче говоря. И военные, да и политики – во власти Хтони. Главное отличие – ей не надо искать причины убивать; наоборот, ее надо очень долго убеждать, что в каком-то конкретном случае убивать ПОКА не надо.