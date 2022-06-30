 

Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест

30.06.2022, 20:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест на два месяца ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимира Мау по обвинению в мошенничестве на 21 млн рублей.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мау меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», – приводит ТАСС решение суда.

Под домашним арестом Мау будет находиться до 7 августа в своей квартире в Москве. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, причиненный Мау ущерб составляет 21 млн рублей, и он был нанесен в 2017–2018 годах, когда ректор фиктивно трудоустраивал в РАНХиГС. Как следует из материалов, показания на Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, содержащаяся под стражей по делу о хищениях. Следствие провело очную ставку между ними, в ходе которой ректор отверг обвинения.

На суде он рассказал о своих научных достижениях, безупречной репутации и наличии ряда заболеваний. Он обещал суду не приближаться к другим фигурантам и просил об освобождении под залог в 21 млн рублей. В свою очередь следователь настаивал на помещении обвиняемого под домашний арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимира Мау, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ректор проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяют хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау же обвиняется в хищении средств возглавляемого им вуза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03.21 / Подозреваемый в убийстве сына в Москве сотрудник ГИБДД арестован

22.09.20 / Владимир Зеленский: российская агрессия на Донбассе – это война в Европе

02.09.21 / Google разрабатывает процессор для планшетов и ноутбуков

14.10.21 / “Ее не стало очень быстро, среди ночи”. Ведущая “Танцев со звездами” Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье

04.07.20 / В РПЦ обеспокоились сохранностью мозаики в соборе Святой Софии

05.09.21 / Генсек ООН осудил предполагаемый переворот в Гвинее

13.07.20 / В Армении прокомментировали бои на северной границе с Азербайджаном

28.02.22 / Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР

15.08.21 / Байден объявил, что в Афганистане, где наступает “Талибан”, развернут 5 тыс. американских военных

02.10.20 / Уровень безработицы в США упал в сентябре до 7,9%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика