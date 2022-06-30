Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест на два месяца ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимира Мау по обвинению в мошенничестве на 21 млн рублей.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мау меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», – приводит ТАСС решение суда.

Под домашним арестом Мау будет находиться до 7 августа в своей квартире в Москве. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, причиненный Мау ущерб составляет 21 млн рублей, и он был нанесен в 2017–2018 годах, когда ректор фиктивно трудоустраивал в РАНХиГС. Как следует из материалов, показания на Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, содержащаяся под стражей по делу о хищениях. Следствие провело очную ставку между ними, в ходе которой ректор отверг обвинения.

На суде он рассказал о своих научных достижениях, безупречной репутации и наличии ряда заболеваний. Он обещал суду не приближаться к другим фигурантам и просил об освобождении под залог в 21 млн рублей. В свою очередь следователь настаивал на помещении обвиняемого под домашний арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимира Мау, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ректор проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяют хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау же обвиняется в хищении средств возглавляемого им вуза.

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