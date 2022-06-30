Путин возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам

Президент РФ Владимир Путин под мелодию песни «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч» положил букет красных роз к памятнику разведчикам-нелегалам в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР).

Скульптурная композиция, получившее название по девизу СВР «Отечество, доблесть, честь», установлена напротив входа в комплекс зданий СВР. Путин уже возлагал цветы к монументу, когда посещал штаб-квартиру внешней разведки 20 декабря 2020 года, в день столетия СВР, передает ТАСС.

Визит главы государства в СВР приурочен к столетию отечественной нелегальной разведки. В июне 1922 года были утверждены «Положения о закордонном отделении ИНО», с этой даты начинается история отечественной нелегальной разведки – легендарного управления «С», одного из самых засекреченных подразделений.

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