 

Пушилин: Передача Украине пленных не отменяет будущего трибунала

30.06.2022, 20:08, Новости дня
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В результате обмена пленными Украине были переданы 37 боевиков разных националистических батальонов – тех, по которым не было свидетельств их преступлений, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Это рядовые «азовцы» (против боевиков нацбатальона «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела), не только «азовцы», несколько «айдаровцев», это рядовые националистических батальонов… Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы… Их порядка 37 человек», – сказал Пушилин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу их личных преступлений.

Пушилин также добавил, что «трибунал будет над всеми военными преступниками, над всеми неонацистами, над всеми теми, по кому будет собрана доказательная база», передает ТАСС.

Ранее Пушилин заявил, что Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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