Воровка из Подмосковья покусала продавщицу магазина

Накануне в подмосковном Одинцове, по данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, случилось ЧП. На пульт дежурного поступило сообщение о попытке кражи в продуктовом магазине. На месте сотрудники правопорядка обнаружили 20-летнюю предполагаемую воровку.

По словам продавцов, “покупательница” взяла с полки товары и спрятала их под одеждой. Девушку попытались остановить на кассе, однако она ударила продавщицу и укусила ее за руку. Об этом пишут “Вести Подмосковья”.

Агрессивную девушку задержали и доставили в отдел полиции. Как сообщает РИА ФАН, против нее завели уголовное дело по статье “Грабеж”.