 

Обругавшая беглых звезд Поплавская сгребла с россиян кругленькую сумму: Поеду в долгожданный отпуск

30.06.2022, 20:05, Разное
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После начала спецоперации на Украине отечественный мир российского шоу-бизнеса, можно сказать, разделился на два лагеря: одни поспешно улетели за бугор и критикуют кормившую их страну, а другие остались на родине и высказываются негативно в адрес беглецов. Яна Поплавская никуда не уехала, более того, она обругала тех, кто отвернулся от своей страны в непростой период.

Судя по всему, актриса – настоящая патриотка. Она не только отстаивает честь места, в котором живет и работает, но и с удовольствием помогает людям. 28 июня звезда театра и кино отметила свой юбилей. В этот день она принимала подарки от своих поклонников, но не в привычном виде. Дело в том, что актриса предложила делать пожертвования в ее благотворительный фонд.

Как оказалось, пожертвования были сделаны. Более того, по ее словам, недавно она смогла сгрести с добрых россиян кругленькую сумму – 400 000 рублей: эти средства в прошлом месяце пошли на приобретение необходимых медикаментов для полевых госпиталей . “Без вас это было бы не возможно!” – поблагодарила народ Яна Поплавская.

Ну, а сама актриса решила порадовать себя отдыхом после тяжелого творческого и благотворительного труда. “Завтра я не надолго поеду в свой долгожданный отпуск”, – с радостью сообщила актриса. Как оказалось, Яна Поплавская собирается в свое первое автопутешествие, откуда пообещала делиться фотографиями и видеороликами.



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