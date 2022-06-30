Из церкви в Подмосковье украли иконы

Из Троицкого храма в городе Раменское злоумышленники вынесли иконы. Ночью они пробрались по строительным лесам на колокольню и спустились вниз по веревке. Они похитили образа и, открыв дверь изнутри, убежали.

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, оперативника удалось установить личность одного из подозреваемых по генетическому материалу, обнаруженному на веревке. Им оказался ранее судимый местный житель. В результате уже удалось задержать четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.