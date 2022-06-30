Удравший из России Серебренников лишился самого дорогого: Все

В своем телеграм-канале мужчина рассказал, что “Гоголь-центр” фактически закрыт.

“Гоголь центр закрыт. Все,” – заявил именитый режиссер.

Несмотря на то, что Кирилл Серебренников уехал из страны, театральный центр очень много для него значил. Сам Серебренников создал “Гоголь-центр” на базе Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя в 2012 году.

Долгое время режиссер был художественным руководителем центра, поэтому с его закрытием он лишился самого дорогого. Серебренников с гордостью отметил, что в театре был уникальный репертуар, прекрасная публика и постоянные аншлаги.

Впрочем, в столичном депкульте информацию режиссера так и не подтвердили. Там сообщили лишь о смене руководства прославленного учреждения культуры. Уже объявлено, что новым худруком станет режиссер театра и кино Антон Яковлев, а новым директором – прежде возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию Александр Бочарников. Они сменят на своих постах Алексея Аграновича и Алексея Кабешева соответственно. Трудовые контракты с прежними руководителями театрального центра истекают 4 июля, и их не стали продлевать. Прежняя труппа учреждения при этом продолжит свою работу.

Напомним, что сам Кирилл Серебренников еще весной удрал из России. По информации СМИ, он обосновался во Франции.