 

В подмосковном офисном центре рухнул лифт с пассажирами

30.06.2022, 20:03, Разное
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В подмосковных Мытищах упал лифт с пассажирами. Об этом сообщает RT. Инцидент произошел в офисном здании по адресу Карла Маркса, 4а.

По данным телеканала “360”, высота падения была небольшой – лифт грохнулся с первого этажа на цокольный. В результате случившегося пострадали шесть человек, пятерым оказана помощь на месте.

В настоящее время решается вопрос о госпитализации людей. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет VSE42.ru.



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