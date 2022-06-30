“Скопище педофилов”: мерзкая правда о “Ласковом мае” вылезла наружу после кончины Шатунова

Журналистка Алена Жигалова так и не успела встретиться с Юрием Шатуновым для интервью, которое уже не раз было запланировано. К огромному сожалению, сердце певца внезапно остановилось. Однако даже после его кончины Жигалова решила задать компетентным людям вопросы о том, что связывало мальчиков-подростков из оренбургских детдомов с создателями “Ласкового мая”.

Своими откровениями с журналисткой поделился музыкальный обозреватель Михаил Филимонов. Он еще много лет назад пришел в ужас от находящихся в открытом доступе рассказов одного из создателей группы Сергея Кузнецова, в которых явно присутствовала “гомосексуальная и педофилическая тема”.

Когда Филимонов показал эти рассказы знакомому психологу, они вместе проанализировали песни “Ласкового мая” и заметили, что и в них всегда отсутствует указание на пол лирического героя. Любимая миллионами песня “Белые розы” и вовсе показалась психологу прямой аллегорией: как увядшие розы становятся никому не нужны, так и вырастающие мальчики уже не влекут взрослых дядей-педофилов. Конечно, это были лишь подозрения, однако позже они частично подтвердились.

Мерзкая правда вылезла наружу после откровений Александра Прико – другого солиста “Ласкового мая”, которого забрали из того же детдома, что и Юрия Шатунова. Первый раз в интервью с Филимоновым Прико не стал говорить прямо, но через какое-то время после ссоры с Кузнецовым музыкант выдал всю подноготную группы и откровенно рассказал о сексуальных домогательствах.

“Ласковый май” – это скопище педофилов, которые развращали малолетних подростков,” – прямо заявил Прико.

Сам Прико умер от коронавируса в 2020 году, поэтому проверить его слова теперь не представляется возможным. Алена Жигалова же уверена, что музыкант хотел, чтобы это услышали все, поэтому она решилась опубликовать запись того откровенного разговора в своем шоу на “Ютуб”.